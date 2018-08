Es geschieht im vergangenen Herbst an einer Kreuzung in Flensburg: Paul fährt auf dem Radweg zur Schule. An der Ampel neben ihm hält ein Lkw. Als der rechts abbiegt, übersieht er Paul und nimmt ihm die Vorfahrt. Zwei Mal wird er überrollt. Der Junge wird nur 14 Jahre alt. Seine Eltern kommen nicht darüber hinweg: Ihr Sohn hat alles richtig gemacht und ist dennoch tot. "Das ist ein völlig sinnloser Tod gewesen. Ein glückliches Kind, das zutiefst geliebt wurde, wurde einfach aus seinem schönen Leben gerissen", sagt Pauls Mutter.