Al-Bassam: Russland ist da sicher nicht erfolgreicher. Denn die Geldmittel der westlichen Geheimdienste, die in die digitale Arbeit gehen, sind beträchtlich. Aber allgemein muss man festhalten: Es ist nicht sinnvoll, Vergleiche zu ziehen, wer effektiver operiert. Alle Geheimdienste tun es, aber vieles bleibt eben im Verborgenen.



Manchmal jedoch hilft ein Blick in die Geschichte. Die CIA, die amerikanischen Geheimdienste sind in den vergangenen hundert Jahren ungemein erfolgreich gewesen in Sachen Propaganda. Eigene Radiostationen, über Zeitungen und alle möglichen und unmöglichen Wegen. Das Internet, soziale Medien sind ein neues Spielfeld in Sachen Massen-Beeinflussung, aber das Spiel ist dasselbe geblieben.