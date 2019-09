Fred verschränkt die Arme vor der schwarz-weißen Trainingsjacke. "Ich kann nur wiedergeben, was meine Chefs sagen: Wenn du auf die Idee kommst, im Osten mit Stern zu kochen - das rentiert sich nicht wirklich. Wenn du Big Business machen willst, solltest du in den Westen gehen." Er selbst möchte Ostdeutschland so schnell nicht verlassen. In Richtung Asien vielleicht, nicht aber nach Westdeutschland: "Da hole ich mir vielleicht das Vorurteil als blöder Ossi ein, aber ich bin vorbelastet von dem, was ich vom Westen gehört habe."



Seine Vorprägung komme ganz klar von seinen Eltern. Er spricht von Mentalitäten, von Eitelkeit und viel Knete im Westen - und von "Wir", wenn es um die Menschen in der ehemaligen DDR geht. Fred, Jahrgang 1996, wurde sieben Jahre nach dem Mauerfall geboren. Mit seinem diffusen Zugehörigkeitsgefühl ist er in seiner Generation nicht allein. Laut einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung fühlen sich in den neuen Bundesländern 22 Prozent der Nachwendekinder als Ostdeutsche. In den alten Bundesländern sehen nur acht Prozent der jungen Menschen "westdeutsch sein" als Teil ihrer Identität.