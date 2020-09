Yeneroglu ist in Köln zur Schule gegangen und hat dort studiert.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der in Deutschland aufgewachsene Politiker Mustafa Yeneroglu ist aus der Regierungspartei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgetreten. Er habe zunächst seinen Rücktritt vom AKP-Parteivorstand eingereicht und verlasse nun - auf Verlangen Erdogans hin - auch die Partei, erklärte Yeneroglu in Ankara.



Zu den Gründen sagte Yeneroglu, er habe es nicht mit seinen Prinzipien vereinbaren können, in manchen Angelegenheiten zu schweigen. Yeneroglu galt als enger Vertrauter Erdogans.