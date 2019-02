In der Aufarbeitung des Missbrauchs liegen die Systemfehler der Kirche weiterhin im unguten Umgang mit Macht, in der Selbstüberhöhung, Arroganz, im Absolutheitsanspruch, in der Verweigerung von Schutz. Was schützt, müssen diejenigen definieren dürfen, die Schutz brauchen. Die Kirche sichert sich ab - auf Kosten der vom Missbrauch Betroffenen.