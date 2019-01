Mercedes-Benz Bank in Stuttgart - sie hält die Finanzierungsverträge für rechtskonform.

Quelle: dpa

Es gibt vieles, was Diesel-Fahrern in Deutschland in diesen Zeiten Sorgen bereitet: Stickoxide und die Frage, wie gefährlich sie wirklich sind. Fahrverbote in deutschen Städten, die beschlossen sind oder in den kommenden Monaten drohen. Daraus resultierende Wertverluste bei Diesel-Autos. Da ist für manch einen das, was ab heute vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart verhandelt wird, offenbar ein Hoffnungsschimmer.