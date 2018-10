Ab dem 1. November gibt es die Musterfeststellungsklage. Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Bei der deutschlandweit ersten Musterfeststellungsklage gegen VW könnten den Anwälten zufolge mehrere Zehntausend Dieselfahrer mitmachen. Rechtsanwalt Ralf Stoll sagte, er habe in einem Monat über 4.000 konkrete Anfragen bekommen. Stoll betreut die Klage für den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Beim Verband selbst meldeten sich rund 26.000 Interessenten.



Die Musterfeststellungsklage ist neu und tritt am 1. November in Kraft. Sie soll Verbrauchern bei Prozessen gegen Unternehmen helfen.