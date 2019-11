Ein Rollstuhl steht in einer Wohnung an einer Wand. Symbolbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Mit seinem mutigen Einsatz hat ein Junge einen 87-Jährigen vor schlimmen Verletzungen bewahrt und vielleicht sogar dessen Leben gerettet. Der 13-Jährige habe Schreie gehört und die nicht verschlossene Wohnung des Seniors in Großburgwedel bei Hannover betreten, sagte ein Feuerwehrsprecher.



Dort war dem 87-Jährigen, der im Rollstuhl sitzt, beim Anzünden seines Kamins ein brennendes Holzscheit an die Füße gefallen. Der Senior wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht.