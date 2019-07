Haja ist eine von sechs Ehefrauen des Emirs von Dubai, Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum. Die Anwälte des Herrschers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verlangten bei der Anhörung am Dienstag vom High Court, dass die Kinder, eine elfjähriges Mädchen und einen siebenjährigen Jungen, rasch wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. Die Prinzessin hatte genauso wie ihr Ehemann eine Mitteilung veröffentlicht, wonach sich das Paar in einem Prozess um ihre Kinder gegenübersteht. Bereits Anfang Juli hatte dazu eine erste Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.