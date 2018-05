Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Symbolbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Ein 35 Jahre alter Autofahrer soll sich in Stuttgart ein illegales Autorennen geliefert und nach einem Zusammenstoß überschlagen haben. Der Mann sei mit hoher Geschwindigkeit in den vorausfahrenden Wagen einer 43-Jährigen gekracht, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige hatte seine beiden Kinder (neun und elf Jahre) an Bord.



Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 10 am Samstag habe es keine Verletzten gegeben, heißt es. Zeugenaussagen deuten laut Polizei auf ein Rennen hin.