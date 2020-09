US-Schauspieler Jussie Smollett.

Quelle: Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Der US-Schauspieler Jussie Smollett hat in einem neuen Verfahren wegen eines mutmaßlich inszenierten Angriffs auf nicht schuldig plädiert. Dem 37-Jährigen einstigen Serienstar wird zur Last gelegt, gegenüber der Polizei falsche Angaben gemacht zu haben.



Der afroamerikanische und homosexuelle Schauspieler hatte im Januar 2019 angegeben, er sei nachts in Chicago von zwei Maskierten angegriffen und rassistisch und schwulenfeindlich beleidigt worden. Nach Überzeugung der Polizei war die Attacke gestellt.