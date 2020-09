Die Ermittler konnten mehrere Personen festnehmen.

Quelle: picture alliance / Friso Gentsch/dpa

Nach den Razzien gegen eine mutmaßlich rechte Terrorzelle hat der Generalbundesanwalt zwölf der 13 Beschuldigten festnehmen lassen. Die aktuellen Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, teilte die Bundesanwaltschaft mit.



Alle Festgenommenen sind Deutsche und Männer. Sie sollten noch am Freitag oder am Samstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob alle Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder wieder freigelassen werden muss.