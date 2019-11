Eine rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" (AWD) gibt es in den USA. Der 53-jährige Ex-Grünen-Chef gab die Mail an die Bundestagspolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) weiter. Anders als andere Drohungen nehme er diese Attacke sehr ernst, da die Mail im weiteren Verlauf in Wortwahl und Stil so gravierend sei, erklärte der Politiker. In den USA würden dem BKA zufolge Mitglieder der "Atomwaffen Division" mit mehreren Tötungsdelikten und geplanten Anschlägen in Verbindung gebracht, so die Funke-Medien. Sie organisierten sich in Zellen, kommunizierten verdeckt im Internet und riefen zum Rassenhass auf.