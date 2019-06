Mike Pompeo äußert sich über Angriffe auf Öltanker.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Die USA machen den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. Das sagte US-Außenminister Mike Pompeo bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Washington.



"Es ist die Einschätzung der USA, dass die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich ist", sagte Pompeo in einem Kurzauftritt vor den Kameras. Die beiden Schiffe hatten am Morgen Notrufe abgesetzt und wurden evakuiert.