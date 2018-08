Randalierer in Hamburg während des G20-Gipfels. Archivbild Quelle: Markus Scholz/dpa

Mehr als ein Jahr nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg haben Staatsanwaltschaft und Polizei Fotos von 70 weiteren mutmaßlichen Gewalttätern ins Internet gestellt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndungen waren bereits im Dezember 2017 und im Mai 2018 Bilder von insgesamt 208 Personen veröffentlicht worden.



Polizeipressesprecher Timo Zill sagte, die Sonderkommission "Schwarzer Block" arbeite nach wie vor mit Hochdruck an der Aufklärung der schweren Straftaten.