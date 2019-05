Die Polizei leitete gegen die vier Männer ein Strafverfahren ein.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei hat in Duisburg und Krefeld erneut zwei mutmaßliche illegale Autorennen gestoppt. Verletzte habe es in beiden Fällen nur mit viel Glück nicht gegeben, teilte die Polizei mit. In Duisburg seien zwei junge Männer mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast.



In Krefeld fielen den Beamten fast zeitgleich zwei Männer auf, die mit laut aufheulenden Motoren an einer Ampel standen und plötzlich losrasten. Mit hoher Geschwindigkeit seien sie durch die Stadt gefahren.