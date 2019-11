Beamter der Bundespolizei vor einem Flugzeug. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche IS-Anhängerin bei ihrer Einreise nach Deutschland am Freitagabend festgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft der Deutschen unter anderem Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) vor.



Auf dem Frankfurter Flughafen waren am Freitagabend zwei von der Türkei abgeschobene Frauen mit einem Linienflug angekommen. Die Frau soll noch heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden.