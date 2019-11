Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen.

Quelle: Uli Deck/dpa

Eine mutmaßliche IS-Anhängerin ist nach ihrer Abschiebung aus der Türkei nach Deutschland in Untersuchungshaft. Beamte des Hessischen Landeskriminalamtes hatten sie in Frankfurt/Main festgenommen. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS).



Die Bundesanwaltschaft wirft der Beschuldigten vor, Ende 2014 nach Syrien gereist zu sein, um im Herrschaftsgebiet des IS zu leben.