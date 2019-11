Polizist am Flughafen in Frankfurt.

Quelle: Ole Spata/dpa

Nach ihrer Abschiebung aus der Türkei sind zwei mutmaßliche IS-Anhängerinnen in Deutschland eingetroffen. Die beiden Frauen seien am Freitagabend mit einer türkischen Linienmaschine in Frankfurt angekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Das weitere Vorgehen liege in den Händen der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat versichert, die deutschen Behörden würden gewährleisten, dass von Islamisten und mutmaßlichen IS-Anhängern, die die Türkei abschiebt, keine Gefahr ausgeht.