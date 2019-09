Medizinische Übersicht einer Krebserkrankung. Archivbild

Im Skandal um mutmaßliche Krebs-Fehldiagnosen eines Pathologen im Saarland soll verhindert werden, dass weitere Patienten womöglich unnötig operiert werden. In einer "dringlichen Mitteilung" seien daher 22 Kliniken im Saarland und 85 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aufgefordert worden, "noch einmal ganz genau hinzuschauen", sagte der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft, Thomas Jakobs.



Im Zweifelsfall sollten Patienten mit Befunden des betreffenden Pathologen, neu untersucht werden, so Jakobs.