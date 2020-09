Ein Festgenommener wird zum Bundesgerichtshof gebracht.

Quelle: Silas Stein/dpa

Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle werden mehr Details bekannt. Die Gruppe agierte unter dem Namen "Der harte Kern", berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Männer hätten Bezüge zur rechtsextremen Bürgerwehr "Soldiers of Odin" (SOO) gehabt, deren Mitglieder meist schwarz gekleidet und in Jacken mit Wikingerschädel auftreten.



Laut "Spiegel" wurde der mutmaßliche Anführer, der 53-jährige Werner S., als rechtsextremer Gefährder geführt.