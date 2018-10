Ein mutmaßlicher Rechtsterrorist in Begleitung der Polizei. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat gegen vier weitere mutmaßliche Rechtsterroristen Haft angeordnet. Damit seien gegen insgesamt acht Männer aus dem Raum Chemnitz Haftbefehle in Kraft. Das teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit.



Alle stünden im Verdacht, die rechtsterroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben. Sieben der Verdächtigen wurden am Montag festgenommen, ein achter am 14. September. Den Angaben zufolge planten sie für den 3. Oktober eine gewalttätige Aktion.