Mutmaßlich russische Hacker haben nach Erkenntnissen der IT-Sicherheitsexperten von Microsoft vernetzte Geräte wie etwa Drucker genutzt, um in Firmen-Netze einzudringen. Die entdeckten Angriffe seien dadurch begünstigt worden, dass die Geräte mit unveränderten Standard-Passwörtern benutzt wurden.



Das erklärten die Forscher zur IT-Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas. Die Experten warnten, dass die vernetzten Geräte in Firmen-Netzwerken stärker abgesichert werden müssten.