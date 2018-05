Polizisten führen bei der Razzia einen mutmaßlichen Schleuser ab. Quelle: Paul Zinken/dpa

Die Polizei ist in Berlin und Brandenburg heute mit einer groß angelegten Razzia gegen mutmaßliche Menschenschleuser vorgegangen. "Wir haben die drei Hauptverdächtigen verhaftet und durchsuchen mehrere Wohnungen", erklärte ein Sprecher der Bundespolizei.



Den Bandenmitgliedern wird vorgeworfen, Scheinehen zwischen Deutschen und Vietnamesen arrangiert haben. Die augenscheinlichen Paare sollen in Dänemark getraut worden sein und gingen in Deutschland anschließend getrennte Wege.