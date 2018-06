Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbreche Quelle: Marijan Murat/dpa

Neun weiteren mutmaßlichen Mitarbeitern in Konzentrationslagern der Nazis drohen Anklagen wegen Beihilfe zum Mord. Die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen hat einem Bericht der "taz" zufolge die Ermittlungen abgeschlossen und an die zuständigen Staatsanwaltschaften in Deutschland und Österreich weitergegeben.



Nach Angaben der Ermittlungsbehörden betreffen die Fälle die Konzentrationslager Ravensbrück, Mauthausen, Buchenwald und Auschwitz.