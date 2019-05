Terrorunterstützerin nach IS-Anschlagsplänen angeklagt.Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Eine mutmaßliche IS-Anhängerin, die 2016 Pläne für einen großen Terroranschlag in Deutschland unterstützt haben soll, muss sich aller Voraussicht nach demnächst in Hamburg vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat beim dortigen Oberlandesgericht gegen die 41 Jahre alte Deutsche Anklage erhoben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.



Die Frau befindet sich seit ihrer Festnahme im Dezember in Untersuchungshaft. Die Anschlagspläne sind seit Oktober öffentlich bekannt.