Rauch über der Stadt Duma. Archivbild Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wird in Kürze Experten in die syrische Stadt Duma schicken, um dort einen möglichen Angriff mit Chemiewaffen zu untersuchen. Das teilte die OPCW im niederländischen Den Haag mit. Wann das Team abreisen wird, wurde nicht mitgeteilt.



Seit dem mutmaßlichen Angriff hätten die Experten bereits Informationen gesammelt und analysiert, teilte die OPCW mit. Nun sollte ein Ermittlerteam an Ort und Stelle in Duma die Vorwürfe untersuchen.