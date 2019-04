Die Al-Nur-Moschee im neuseeländischen Christchurch. Archivbild

Quelle: Mark Baker/AP/dpa

Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch soll sich wegen 50-fachen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Dies teilte die Polizei knapp drei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Großstadt mit.



Gegen den rechtsextremen Australier soll am Freitag zudem Anklage wegen versuchten Mordes in 39 Fällen erhoben werden. Bei einer Verurteilung droht dem 28-Jährigen lebenslange Haft. Die Polizei prüfe auch weitere Anklagen. Sie sprach zudem von "Terror-Angriffen".