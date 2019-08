Polizisten vor der Al-Nur-Moschee in Christchurch. Archivbild

Die Neuseeländische Gefängnisbehörde hat sich dafür entschuldigt, dass ein Schreiben des mutmaßlichen Christchurch-Attentäters Brenton Tarrant aus der Zelle nach draußen gelangen konnte.



Der Brief des Rechtsextremisten ging per Mail an einen Unterstützer in Russland, der ihn auf der Webseite 4chan publizierte. Die Seite wird von der rechtsextremen Szene häufig genutzt. Tarrant wird vorgeworfen, bei dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch Mitte März 51 Menschen getötet und zahlreiche verletzt zu haben.