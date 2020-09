Die Tat geschah in einem Supermarkt in Texas. Archivbild

Quelle: John Locher/AP/dpa

Der mutmaßliche Todesschütze von El Paso soll sich US-Medien zufolge auch wegen Hassverbrechen verantworten müssen. Laut der Anklageschrift, die die "Huffington Post" veröffentlichte, habe der 21-Jährige vor der Tat ein Dokument verfasst, in dem es etwa heiße: "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas."



Der Texaner wird beschuldigt, Anfang August 2019 in einer Walmart-Filiale an der Grenze zu Mexiko das Feuer eröffnet und 22 Menschen getötet zu haben. Er ist bereits wegen Mordes angeklagt. Nach dem Amoklauf veranstaltete El Paso eine Trauerfeier für die Opfer.