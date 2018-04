Die syrische Stadt Duma ist in der Nacht zum Sonntag von Luftangriffen getroffen worden. Quelle: ap

Der mutmaßliche Giftgasangriff ereignete sich fast genau ein Jahr nach einer ähnlichen Attacke auf den Ort Chan Scheichun im Norden Syriens, bei dem ebenfalls Dutzende Menschen ums Leben gekommen waren. Als Reaktion darauf ordnete US-Präsident Donald Trump einen Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt an. Die Regierung in Damaskus und auch ihr Verbündeter Russland dementierten damals jegliche Beteiligung an dem Giftgasangriff vom 4. April 2017.



Trotz Berichten von einem von Russland ausgehandelten Waffenstillstand wurde die Rebellenenklave in Ost-Ghuta am Sonntag erneut von Luftangriffen getroffen. Unterhändler in Duma behaupteten, die Kämpfer der islamistischen Rebellengruppe Dschaisch al-Islam hätten mit Russland eine Übereinkunft getroffen und hofften auf neue Gespräche. Duma ist die letzte Rebellenhochburg in der Region Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus. Die von Russland unterstützten Truppen von Präsident al-Assad haben seit Beginn der Offensive am 18. Februar 95 Prozent der Enklave erobert.