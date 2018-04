Menschen stehen vor den zerstörten Gebäuden im syrischen Duma. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Das Ermittler-Team der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hat sich in Syrien mit Regierungsmitarbeitern getroffen. Thema sei die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes in Duma in Ost-Ghuta gewesen. Das berichtet die syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Vize-Außenminister Faisal al-Mukdad.



Ob das Team schon nach Duma durfte, wurde nicht erwähnt. Die britische OPCW-Delegation berichtete zuvor, Syrien und Russland hätten den Zugang noch nicht erlaubt.