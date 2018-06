Ein Justizbeamter in Braunschweig. Symbolbild Quelle: Ole Spata/dpa

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 95-jährigen mutmaßlichen NS-Kriegsverbrecher aus Niedersachsen. Gegen den Mann, Jahrgang 1922, liege ein Anfangsverdacht wegen der Beihilfe zum Mord vor. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Julia Meyer, mit.



Der heute in einem Altenheim im Harz lebende Mann soll als Mitglied der Waffen-SS an einem Massenmord an mehr als 33.700 Juden im ukrainischen Babi Jar bei Kiew im September 1941 beteiligt gewesen sein.