Prozess gegen mutmaßlichen Topterroristen Abdeslam Quelle: Pool Emmanuel Dunand/BELGA/dpa

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat in Brüssel der Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Terroristen Salah Abdeslam begonnen. Er soll zu der Terrorzelle gehört haben, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 - unter anderem im Musikclub "Bataclan" - und in Brüssel im März 2016 verübte.



Abdeslam war nach den Pariser Anschlägen abgetaucht. Als er im März 2016 in Brüssel aufgespürt wurde, soll er mit Komplizen auf Polizisten geschossen und drei Beamte verletzt haben.