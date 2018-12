Abdeslam soll an den Paris-Anschlägen beteiligt gewesen sein.

Quelle: Etienne Laurent/EPA/dpa

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Paris-Terroristen Salah Abdeslam in Belgien ist auf den 5. Februar verschoben worden, erklärte das zuständige Gericht in Brüssel. Die Richter hatten in der vergangenen Woche dem Antrag der neuen Verteidigung auf Vertagung zugestimmt.



Abdeslam ist in Belgien unter anderem wegen versuchten Polizistenmords in einem terroristischen Zusammenhang angeklagt. Zudem soll er auch an den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 beteiligt gewesen sein.