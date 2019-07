Nach den tödlichen Schüssen bei einem kulinarischen Festival in der kalifornischen Stadt Gilroy ist der Tatverdächtige getötet worden. Dies teilte Polizeichef Scot Smithee am Sonntagabend mit. Zeugen hätten von einem zweiten Schützen berichtet, doch sei unklar, ob dieser ebenfalls das Feuer eröffnet habe. Die Verdächtigen hätten mit einem Werkzeug einen Zaun durchschnitten und sich so Zugang zum Festivalgelände verschafft.