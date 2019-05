Beweise zum mutmaßlichen Serienmörder von Lüneburg. Archivbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Im Fall des mutmaßlichen Serienmörders von Lüneburg prüft die Polizei mittlerweile mögliche Verbindungen zu 236 Taten. Dazu gehören Tötungsdelikte und Vergewaltigungen. Dabei werden alle denkbaren Zusammenhänge untersucht. So dürfte es auch um Fälle gehen, die wohl nicht mit dem ehemaligen Friedhofsgärtner in Verbindung stehen.



Der Mann gilt als Verantwortlicher für zwei Doppelmorde in der Göhrde von 1989, die bundesweit für Aufsehen sorgten. Der Tatverdächtige beging im April 1993 Selbstmord.