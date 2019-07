Der mutmaßliche Täter von Frankfurt war in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Das teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Bei einer Hausdurchsuchung seien Dokumente gefunden worden, die auf eine psychische Erkrankung und eine entsprechende Behandlung deuten würden.



Hinweise auf eine Radikalisierung seien nicht gefunden worden. Der Mann war der Polizei bekannt, weil er seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kleinkinder sowie eine Nachbarin in ihren Wohnungen eingesperrt hatte.