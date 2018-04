Abdeslam sitzt wegen der Pariser Attentate in Frankreich in Untersuchungshaft. Er erschien zum Urteil nicht vor Gericht. Er vertraue nur Allah, nicht dem Gericht, soll er erklärt haben. Auch der zweite Angeklagte Sofien Ayari war nicht anwesend. Der 28-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln ist der einzige überlebende mutmaßliche Attentäter der Pariser Anschläge. Für seine Beteiligung an den Anschlägen mit 130 Todesopfern wird er sich zu einem späteren Zeitpunkt in Frankreich verantworten müssen.



Die Vorsitzende Richterin schilderte den Fall und die Indizien vor Verkündung des Strafmaßes noch einmal ausführlich. Sie kam danach zu dem Schluss, dass es sich bei der Schießerei um ein terroristisches Attentat gehandelt habe. Die Argumente der Verteidigung, die wegen Verfahrensfehlern auf Straffreiheit plädiert hatte, wies sie zurück.



Abdeslam entkam nach der Schießerei von Forest zunächst, wurde aber wenige Tage später in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek gefasst. Das setzte die Terrorzelle damals möglicherweise so unter Druck, dass sie kurz darauf überhastet in Brüssel zuschlug. Dort sprengten sich am 22. März 2016 Selbstmordattentäter am Flughafen und in der U-Bahn in die Luft.