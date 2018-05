Polizeibeamtin im Einsatz. Archivbild Quelle: Arne Dedert/dpa

In Saarbrücken hat ein Mann zwei Familienmitglieder mit Schüssen getötet und weitere Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Hintergrund der Tat sei offenbar eine Trennung oder Familienstreitigkeit gewesen.



Nähere Angaben zu den Opfern konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Der Schütze wurde den Angaben zufolge vor Ort im Ortsteil Fechingen festgenommen. Die Polizei war am Nachmittag per Notruf an den Tatort gerufen worden.