Ermittler stehen vor dem Tatort in Kirchheim an der Weinstraße. Quelle: René Priebe/dpa

Bei einem Polizeieinsatz in der Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden zwei Polizisten schwer verletzt, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Den Ermittlern zufolge hatte ein 25-Jähriger in einer Wohnung in Kirchheim an der Weinstraße die Polizisten mit einer Schere angegriffen.



Die Beamten hätten auf den Angreifer geschossen und ihn tödlich verletzt. Die 56-jährige Mutter des Mannes sei ebenfalls gestorben - wie, ist noch unklar. Sie hatte die Polizei alarmiert.