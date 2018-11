Zöllner: Das ist die eine Lesart der Geschichte, die unterstellt, dass das Militär tatsächlich Gräueltaten verübt hat. Davon ist Aung San Suu Kyi offenbar nicht überzeugt. Zudem ist zu berücksichtigen: Nach den von ihrer Partei haushoch gewonnenen Wahlen von 2015 gibt es zum ersten Mal in Myanmar eine Art große Koalition. Militär und Zivilgesellschaft standen sich bis zu diesem Zeitpunkt feindlich gegenüber. Diese neue Regierung, die nach unseren Maßstäben unter einer vollkommen undemokratischen Verfassung zustande gekommen ist, ist der erste Ansatzpunkt, wo man versuchen könnte, die langen Konflikte, nicht nur den der Rohingya, sondern auch vieler anderer Gruppen im Land, zu entschärfen. Das ist allerdings eine Aufgabe für die nächsten Generationen.



Meine Kritik an dem, was Amnesty und viele andere Organisationen mit Blick auf die Rohingya-Problematik machen, ist, dass sie mit ihren Anklagen den Konflikt verschärfen. Die Ironie ist, dass Aung San Suu Kyis Haltung zu den Rohingya und den Muslimen im Allgemeinen demokratisch legitimiert ist. Ihre Partei NLD hatte bei den Wahlen keinen einzigen muslimischen Kandidaten aufgestellt. Man befürchtete, dass das den Wahlsieg kosten würde. Aung San Suu Kyi vertritt, was ihr Volk mehrheitlich will.