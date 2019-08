Die UN-Menschenrechtsmission fordert Sanktionen gegen Myanmar.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Eine UN-Menschenrechtsmission fordert internationale Wirtschaftssanktionen gegen das Militär von Myanmar und dessen Unternehmen. Deren im In- und Ausland erzielten Einnahmen verstärkten die Möglichkeiten, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, hieß es in einem Bericht der UN-Faktenfindungsmission zur Lage in Myanmar.



Die Armee verfüge über ein Firmennetz, das größtenteils außerhalb der Öffentlichkeit operiere und eng mit staatlichen und großen privaten Unternehmen verbunden sei.