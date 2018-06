Die US-Botschaft in Kubas Hauptstadt Havanna (Archivbild) Quelle: Alejanddro Ernesto/EFE/dpa

In der US-Botschaft in Kuba gibt es möglicherweise zwei neue Fälle einer mysteriösen Erkrankung. Laut AP würden zwei Mitarbeiter auf mögliche Hirnverletzungen untersucht. Aus dem US-Außenministerium hieß es, sie würden an der Universität von Pennsylvania untersucht.



Dort hatten Ärzte auch Diplomaten und deren Angehörige untersucht, die seit 2016 in Havanna Opfer unerklärlicher Attacken geworden waren. Wegen ähnlicher Vorfälle seien zuletzt auch US-Diplomaten aus China zurückgeholt worden.