Fünfte Paket-Explosion in Texas Quelle: Eric Gay/AP/dpa

Im US-Staat Texas reißt die Serie von Paketexplosionen nicht ab. Beim Kurierdienst FedEx in der Kleinstadt Schertz ging laut Polizei eine Sendung auf einem Förderband in die Luft. Aus der Nähe von Austin wurde eine Explosion in einem Geschäft gemeldet. Es soll nur Leichtverletzte gegeben haben.



Bei FedEx in Austin wurde ein weiteres Paket entdeckt, das unschädlich gemacht werden konnte. Insgesamt kam es bisher zu sechs Explosionen. Zwei Menschen wurden getötet und mehrere verletzt.