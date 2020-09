Erstmals ist ein Patient an der rätselhaften neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. Wie die Gesundheitskommission von Wuhan berichtete, sind sieben Patienten in einem kritischen Zustand.



Insgesamt sei bei 41 Erkrankten das neuartige Coronavirus festgestellt worden, das als Auslöser gilt. Man habe jedoch seit einer Woche keine neuen Infektionen mehr entdeckt. "Es sind keine klaren Erkenntnisse für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gefunden worden", teilte die Kommission mit.