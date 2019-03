1984 zieht DDR-Boxer Henry Maske mit seiner Familie in den 15. Stock eines neuen Plattenbaus in Frankfurt an der Oder: "Als ich da eingezogen bin, dachte ich: Wow, du hast es geschafft! Du hast genau das, was du wolltest, du bist hier drinne, du wirst nie wieder ausziehen. Traumhafter Ausblick, die Wohnung war gut geschnitten, ein großes Kinderzimmer."