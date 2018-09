Die «Landschaftspfleger» auf Hufen richten keine Flurschäden an. Quelle: Harald Tittel/dpa

In einem früheren Weinberg in Trier sind derzeit Ziegen im Einsatz. Am meterhoch bewachsenen Hang vertilgen sie Brombeerblätter, Brennnesseln oder Disteln. Dabei sind die Tiere wählerisch - und "mähen" die Fläche nicht komplett ab. So können die Pflanzen wieder nachwachsen und Insekten und anderes Getier überleben.



Um Verbuschung zu vermeiden und die Artenvielfalt zu erhöhen, sind derzeit bundesweit in mehr als 100 Beweidungsprojekten des Naturschutzbundes (NABU) Tiere unterwegs.