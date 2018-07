Die Biotonne gibt es noch nicht in allen Städten in Deutschland. Quelle: Fredrik Von Erichsen/dpa

Dreieinhalb Jahre nach Einführung der Pflicht zum getrennten Sammeln von Biomüll bieten noch Dutzende Landkreise und Städte nicht flächendeckend eine Biotonne an. Recherchen des NABU zufolge gibt es in 24 Städten keine solche Tonne für Lebensmittelreste und Gartenabfälle. In anderen können Bürger ihren Biomüll nur zu zentralen Sammelstellen bringen.



Bundesweit könnten über vier Millionen Tonnen Bioabfälle pro Jahr mehr gesammelt werden, das würde die derzeit gesammelte Menge fast verdoppeln.