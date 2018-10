Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Quelle: Flavio Lo Scalzo/EPA FILE/dpa

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss sich italienischen Medienberichten zufolge von Februar an wieder vor Gericht verantworten.



Dem 81-Jährigen werde vorgeworfen, einem Pianisten für eine Falschaussage in dem spektakulären Prozess um die "Bunga Bunga Partys" in seiner Villa Arcore bei Mailand 2013 monatlich 3.000 Euro gezahlt zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Prozess endete für Berlusconi 2015 mangels Beweisen in letzter Instanz mit einem Freispruch.